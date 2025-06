ChatGPT plant den Urlaub – ich packe die Koffer

Moritz Schmitz

Urlaubsplanung ist für manche die schönste Vorfreude, für andere ein nervenaufreibendes Chaos zwischen Flugportalen, Unterkunftsbewertungen und Wetterprognosen. Doch was, wenn uns dabei eine Künstliche Intelligenz helfen kann? Ich habe genau das ausprobiert: Statt auf Reiseblogs, Vergleichsportalen und Foren stundenlang selbst zu recherchieren, habe ich mich an eine Künstliche Intelligenz (KI) gewandt – konkret an ChatGPT.

Mein Ziel war es herauszufinden, ob eine KI heutzutage schon einen realistischen, bezahlbaren und vor allem schönen Urlaub komplett planen kann. Heraus kam eine komplette Urlaubsplanung und zwar nicht nur mit vagen Ideen, sondern mit konkreten Flügen, echten Unterkünften und einem durchdachten Tagesprogramm.

Das Ergebnis war überraschend und hat gezeigt, in welchen Bereichen des Alltags KI uns unterstützen kann, aber es hat auch klar gezeigt, dass KI immer noch nur ein Werkzeug ist, welches nur unterstützend zum Menschen funktioniert. Der Selbsttest hat verdeutlicht, wo das Problem liegt und wieso man sich vielleicht nicht zu 100% auf KI verlassen kann.

Urlaub mit KI-Unterstützung organisieren

Zu Beginn habe ich mir ein fiktives Szenario ausgedacht: Ich möchte gerne eine Woche verreisen, dabei ist mir erstmal egal wohin, hauptsache ich habe Sonne, Strand und Erholung. Statt selbst stundenlang zu recherchieren, habe ich diese Aufgabe an eine KI abgegeben. Mein Prompt – also die Anfrage an ChatGPT enthielt alle wichtigen Eckdaten, die mir für meinen Urlaub wichtig waren und ich bereits festgelegt hatte. Die KI sollte sich auch strikt an diesen orientieren:

Reisedatum : 11. bis 17. August 2025

: 11. bis 17. August 2025 Abflugort : Frankfurt am Main Flughafen

: Frankfurt am Main Flughafen Ziel : in der EU, am Meer, naturverbunden

: in der EU, am Meer, naturverbunden Unterkunft : Hotel mit Halbpension oder Airbnb mit Küche (zum selber kochen)

: Hotel mit Halbpension oder Airbnb mit Küche (zum selber kochen) Budget : maximal 1.500 € für alles (inkl. Freizeit und Verpflegung)

: maximal 1.500 € für alles (inkl. Freizeit und Verpflegung) Ziel der Reise : Entspannung, Ruhe, Strand, Naturerlebnis

: Entspannung, Ruhe, Strand, Naturerlebnis Unterkunft: sollte nur bis zu 20 Minuten Fußweg vom Wasser entfernt sein

sollte nur bis zu 20 Minuten Fußweg vom Wasser entfernt sein Inklusive: Flug, Unterkunft, Verpflegung, Ausflüge, Tagesplan

Die Qualität der Ergebnisse hängt bei einer KI wie ChatGPT maßgeblich davon ab, wie klar und präzise man seine Anfrage formuliert. In meinem Fall bedeutete das: Ich musste mir im Vorfeld genau überlegen, was ich von meinem fiktiven Urlaub erwarte und diese Vorstellungen so verständlich und konkret wie möglich formulieren. Denn eine KI kann nur mit dem arbeiten, was man ihr vorgibt. Je klarer die Vorgaben, desto passender und hilfreicher das Ergebnis.

Das Experiment: Ein durchgeplanter Urlaub in Sagres (Portugal)

So nach circa 10 Minuten bekam ich eine vollständige, realistisch durchführbare Urlaubsplanung präsentiert. Der vorgeschlagene Ort: Sagres an der portugiesischen Algarve. Ein ruhiger, naturbelassener Küstenort mit traumhaften Stränden, Steilküste, Naturpark und einem angenehm entspannten Flair. Perfekter Ort also für Erholung abseits des Massentourismus, welcher einem auch nicht direkt in den Sinn für einen Urlaubsort kommt.

So vielversprechend und beeindruckend die Planung von ChatGPT auf den ersten Blick auch war, beim genaueren Hinsehen traten einige Schwächen auf. Die angegebenen Flugpreise und Preise für die Unterkünfte stimmten nicht mit den tatsächlichen Preisen überein.

Die Kosten wurden mir von ChatGPT wie folgt aufgelistet:

Quelle: Screenshot aus ChatGPT

In der Realität sahen die Kosten jedoch anders aus…

Beim Flug wurde nur auf den Hinflug geachtet und so wurde der Preis für den Flug allein schon mehr als verdoppelt und landete bei knapp 600€ und aufwärts. Natürlich sind Flugpreise generell schwankend, aber gerade dieser Unterschied zeigt, dass ChatGPT keine wirklich präzisen Kalkulationen liefern kann. Auch die geplanten 450€ für die konkret namentlich erwähnte Unterkunft wurden somit schnell zu 1.390€.

Dazu kam, dass einige Links ins Leere führten. Sogar empfohlene Restaurants ließen sich in der Realität nicht finden. Sie existieren schlicht nicht oder waren an einem völlig anderen Ort.

Die Fehler zeigen deutlich, dass die KI zwar hilfreich ist, aber keineswegs fehlerfrei arbeitet. Wer sich blind auf die Ergebnisse verlässt, riskiert, auf ungenauen oder veralteten Informationen zu landen und so am Ende vor einem bereits geschlossenen Restaurant in Portugal steht.

Jedoch konnte ChatGPT mir bei der groben Tagesplanung für meinen fiktiven Urlaub gute Inspiration und schöne Ideen für Freizeitaktivitäten liefern. So wurden mir unter anderem Walbeobachtungen bzw. Bootsausflüge, Besuche lokaler Sehenswürdigkeiten, Erkundungen von Naturschutzparks sowie viele weitere Tagesausflüge vorgeschlagen, die mich überzeugten und viel wichtiger auch gut umsetzbar waren und tatsächlich existierten.

Fazit: KI als Reiseberater? Noch nicht perfekt – aber richtig hilfreich

Mein Selbsttest hat gezeigt, dass KI die Urlaubsplanung erheblich erleichtern kann, gerade in der ersten Phase, wenn man sich inspirieren lassen oder einen Überblick gewinnen möchte. Besonders mit durchdachten Prompts kann man sehr realitätsnahe Pläne bekommen.

Aber: Wer auf der Suche nach den besten Preisen, aktuellsten Angeboten oder individuellen Reiseoptionen ist, kommt um die eigene Recherche (noch) nicht ganz herum. Die KI ist ein praktisches Werkzeug, aber kein Ersatz für Vergleichsportale, Buchungsseiten oder den gesunden Menschenverstand.

Für die Kommunikations- und PR-Branche eröffnet das spannende Perspektiven. Wenn KI heute bereits in der Lage ist, strukturierte Reisepläne zu erstellen, wird deutlich, wie vielseitig sie auch in der professionellen Kommunikationsarbeit eingesetzt werden kann. Dazu ist wichtig zu erwähnen, dass die hier beschriebenen Erfahrungen nur den Stand zur Erstellung widerspiegeln, denn KI entwickelt sich schnell weiter und könnte in naher Zukunft bereits deutlich präziser und verlässlicher sein.

Mein Tipp: Nutzt KI-Tools wie ChatGPT als kreative Einstiegshilfe wie zum Beispiel für Routenvorschläge, Reiseziel Ideen oder grobe Planungen. Wer danach selbst nochmal nach Preisen und Details schaut, bekommt eine gute Mischung aus Effizienz und Kontrolle.

Und ganz ehrlich: Ein bisschen Vorfreude beim Suchen und Stöbern gehört ja auch dazu.

Prompt-Vorlage zum selber buchen

Falls dich der Blog in Urlaubsstimmung gebracht hat, möchte ich dir meinen Prompt nicht vorenthalten – vielleicht hilft er dir ja bei deiner eigenen Urlaubsplanung weiter:

Ich möchte einen detaillierten und realistischen fiktiven Urlaub planen. Die Reise soll vom 11.08.2025 bis zum 17.08.2025 stattfinden, mit Abflug vom Frankfurter Flughafen. Die Reise ist für eine Person gedacht, die sechs Nächte am Meer verbringen möchte – entweder in einem Hotel oder einem Airbnb. Ziel der Reise ist Entspannung, Erholung und das Genießen von Natur, Küste, Strand und schönem Wetter. Ich überlasse dir die Wahl des genauen Urlaubsortes, wichtig ist nur, dass er am Meer liegt und sich gut zum Abschalten eignet. Der Reiseplan soll konkrete und aktuell buchbare Flugverbindungen beinhalten – idealerweise Direktflüge oder mit maximal einem Zwischenstopp – inklusive Links zu seriösen Buchungsportalen. Ebenso soll die Unterkunft echt und buchbar sein (ebenfalls mit Link). Die Unterkunft sollte gut bewertet, ruhig gelegen und möglichst in der Nähe des Strandes sein. Sie muss sich für sechs Nächte eignen und sauber, komfortabel und erholsam wirken. Die Unterkunft soll entweder eine Halbpension sein oder die Möglichkeit zum selber Kochen anbieten. Erstelle zusätzlich einen Tagesplan für den gesamten Reisezeitraum. Die Planung soll Aktivitäten enthalten, die zur Entspannung und zum Genießen der Umgebung beitragen – wie Strandtage, kleine Ausflüge, leichte Wanderungen, Bootsfahrten, Naturerlebnisse oder kulturelle Highlights. Auch kulinarische Empfehlungen für authentisches, lokales Essen vor Ort sind erwünscht. Das Gesamtbudget für Flug, Unterkunft, Verpflegung, Transport vor Ort und Aktivitäten beträgt maximal 1500 €, führe eine transparente Kostenaufstellung durch und achte darauf, dass der Plan realistisch umsetzbar ist. Gib zudem eine kurze Einschätzung der Vor- und Nachteile des Reiseziels (z. B. Klima, Saison, Tourismus, Sicherheit). Ziel ist ein inspirierender, entspannter und durchdachter Urlaub, der sich – wenn gewünscht – direkt buchen ließe.