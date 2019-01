DroneSeed – ein Start-up rettet den Wald

Jessica Lipp

Bäume pflanzen aus der Luft mit Drohnen und künstlicher Intelligenz. DroneSeed ist ein Start-up mit dem Potenzial, die Welt zu verbessern.

Kalifornien hatte 2018 mit einer der schwersten Naturkatastrophen der Geschichte des US-Bundesstaates zu kämpfen. Fast ein Jahr lang wüteten an der Westküste Amerikas verheerende Waldbrände und Wind, Trockenheit und hohe Temperaturen ließen das Feuer kaum bändigen. Die traurige Bilanz im November 2018: über 40.000 Hektar Wald wurden in elf Monaten zerstört.

Die Erde hat in den letzten drei Jahrzehnten durch Abholzung und unkontrollierte Waldbrände über 121 Millionen Hektar Waldfläche verloren. Diese Fläche der Größe Perus wieder aufzuforsten, würde 90 Milliarden Euro kosten. Eine Mammutaufgabe, die mit den herkömmlichen Mitteln der Aufforstung kaum zu bewältigen ist. Laut Grant Canary, dem CEO und Mitgründer von DroneSeed, lassen sich die CO2-Emissionen nur verbessern, wenn unsere Wälder wieder zurückkommen und für dieses Problem hat DroneSeed eine Lösung.

“Big Boy”

Diesen Spitznamen trägt die Wunderwaffe von Canary, die helfen soll. Eine Drohne mit einem Durchmesser von 2,40 Meter und einem Tank für 11 Liter Dünger oder Wasser. Acht Propeller lassen den großen Jungen fliegen, aber das Herzstück sitzt unter dem Tank. Dort befinden sich Kapseln mit bis zu 200 verschiedenen Arten an Baumsamen. Diese werden mit hohem Luftdruck senkrecht in den Boden geschossen.

Seine Software lässt Big Boy nahezu selbstständig arbeiten. Er berechnet mit Hilfe seiner Kameras und Sensoren den perfekten Standort für jeden einzelnen Baum. Ein Mensch kann mit klassischen Methoden um die 800 Bäume am Tag pflanzen. Durch seine autonome Arbeit schafft es ein Drohnenpilot mit 15 Drohnen gleichzeitig über 100.000 Baumsamen am Tag zu pflanzen. Damit ersetzt diese Technologie 380 manuellen Arbeitsstunden am Tag.

Das Unternehmen

Seit 2016 arbeitet DroneSeed mit drei der fünf größten Holzunternehmen der Vereinigten Staaten zusammen. Als erstes und derzeit einziges Unternehmen darf DroneSeed die Drohnen für die landwirtschaftliche Nutzung einsetzen. Mit Samen, Düngemitteln, Herbiziden und Wasser befüllt, rücken die Drohnen in Schwärmen aus. Das Unternehmen hat aktuell die einzige offizielle Genehmigung, unbemannte Flugobjekte über 55 Kilogramm fliegen zu lassen. Momentan sind die Drohnen in Amerika und Kanada im Einsatz.

Wer gerne eine Drohne von DroneSeed besitzen möchte, sucht in den Regalen der Geschäfte leider vergeblich. Das Start-up plant keine Markteinführung der Drohnen, sondern sieht sich vielmehr als eine Art Dienstleister und arbeitet lediglich mit Forstbetrieben und Staaten zusammen. Trotzdem gibt es Investoren für DroneSeed, denn schon bald sollen die Drohnen auf der ganzen Welt zur Aufforstung eingesetzt werden.

Die nächsten Jahre werden zeigen, ob die Vision von DroneSeed fruchtet und das Unternehmen seinem Ziel “Mission Weltrettung” ein Stück näher kommt.