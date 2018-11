Marion Fischer



Auf der Suche nach den neuesten Trends in der Tourismusbranche sind wir auf eine spannende Neuigkeit gestoßen. Diese überzeugt mit innovativer Nachhaltigkeit für die immer stärker wachsende Digitalisierung. Die Hotelkette Marriott kooperiert nun mit den bekannten Tech-Unternehmen Samsung und Legrand. Gemeinsam lanchen die drei Unternehmen das erste intelligente Hotelzimmer, dem “IoT (Internet of Things) Guestroom Lab”.

Mehrere IoT-Systeme, Geräte und Anwendungen sollen in den intelligenten Zimmern miteinander interagieren können, um das Hotelerlebnis der Zukunft für Gäste individueller zu gestalten.

Durch diese SmartRooms wird den Gästen die Möglichkeit geschaffen, ihren Aufenthalt noch komfortabler zu gestalten. Der Hotelbetrieb wird durch diese Lösung zunehmend optimiert, auch in Hinblick auf Nachhaltigkeit.

Marriott richtet seine Strategie auf eine Zukunft aus, in der die Hotelbesitzer eine nahtlose, transparente und flexible End-to-End-Lösung haben, die nur minimale Ausstattung erfordert. Durch ein integriertes Aufenthaltserlebnis sollen Gäste problemlosen Zugriff auf ihre Daten und Informationen haben. Hinzu kommt auch eine Steuerung der Raumfunktion per Sprache oder App.

Dem Hotelbetrieb würden diese Systeme zu Nutzen kommen, indem der individuelle Service vorangetrieben wird. Die Dienste des Hotels können dadurch dem Gast jederzeit zur Verfügung gestellt werden.

Mehr Individualisierung

Mittels künstlicher Intelligenz gestützter Software kann die Tourismusbranche schon heute Leistungen besser individualisieren.

Durch diese Software ist es in der Tat möglich, verschiedenste Gewohnheiten von Gästen zu speichern: Ein Paar frühstückt zum Beispiel lieber um acht Uhr, das andere lieber in seinem Zimmer und so weiter. Jedem Gast wird somit die Möglichkeit geschaffen, einzigartig zu werden.

Da immer mehr Personalisierung von Gästen gewünscht wird, könnte dies auch zu neuen Umsätzen verhelfen. In Zukunft ist es auch erdenklich, dass ein intelligentes Zimmer Gäste per Gesichtserkennung im Spiegel identifiziert. Beispielsweise könnte die bevorzugte Temperatur eingestellt oder die Dekoration, je nach Vorliebe, angepasst werden.

Durch die Beacon-Technology wäre es auch möglich, diese Vorlieben von unterwegs zu steuern. Mit Beacon bezeichnet man einen Sender oder Empfänger, basierend auf Bluetooth Low Energy (BLE) oder auch der Bluetooth Smart Technologie. Man kann diese Technologie als Weiterentwicklung einer Bluetooth-Verbindung sehen, denn jeder Beacon macht Smartphones in der Nähe ausfindig. Die Idee dahinter: Man weiß, wann der Kunde sich auf dem Weg zum Hotel befindet. An dieser Stelle lassen sich ebenso die Zimmertemperatur anpassen, die Gardinen öffnen oder Getränke kalt stellen.

Was wünschen sich die Gäste?

Um diese Frage zu beantworten zu können, helfen Hotel-Apps, welche immer häufiger von der Hotellerie angeboten und genutzt werden.

Nicht nur die Zimmertür lässt sich durch diese öffnen, es können sogar durch einen intelligenten Chatbot, der immer mehr dazu lernt, Fragen rund um das Hotel beantwortet werden. Nachdem der Gast dem Datenschutzgesetz zugestimmt hat, speichert die App alle möglichen Informationen über diesen. So erhält er ein möglichst abwechslungsreiches und personalisiertes Angebot.

Einem Gast, der zum Beispiel über die App regelmäßig einen Termin bei einem Trainer im Fitnessstudio bucht, wird bei weiteren Hotelbesuchen über verschiedene Angebote wie Personal Workouts informiert. Dies funktioniert ebenso, wenn man sich einen Cocktail aufs Zimmer bestellt: Dem Gast werden dann weitere Getränke angeboten. Big Data lässt an dieser Stelle grüßen. Damit kann man einen Service, den in teuren Hotels ein guter Concierge leistet, nämlich die Wünsche seiner Kunden zu erkennen, in digitaler Form auch auf günstigere Hotels ausdehnen.

Eine dreimonatige Testphase soll Aufschluss darüber geben, ob weitere IoT-Technologien entwickelt werden sollen. Die nächsten fünf Jahre sorgen dafür, dass diese Technologien weiter ausreifen, um in Hotelzimmern ein persönliches Ambiente anbieten zu können. Dies würde nicht nur den Genuss der Gäste steigern, sondern auch dem Hotelbetrieb ermöglichen, mehr auf die Gäste einzugehen und immer fortschrittlichere Dienste leisten zu können.

Überblick

Die Digitalisierung breitet sich immer weiter aus, so auch in der Hotellerie. Jedoch wird es auch hier, wie in allen Lebensbereichen, Vor-und Nachteile mit sich bringen. In den kommenden Jahren wird sich zeigen ob Gäste mit den SmartRooms vertraut werden. Für Hotels lohnt es sich allemal, da sie einen fortschrittlichen, wie individualisierten Service anbieten können und zudem Kosten sparen.

KommOnTour ist fasziniert von dieser Neuigkeit und wird diese neuartige Innovation definitiv weiterverfolgen. Mit Spannung erwarten wir die Weiterentwicklung der IoT-Technologien und was uns in Zukunft noch erwarten wird.