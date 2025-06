Creator Skills 2030: Was wir können müssen, wenn KI alles kann

Bryan Grabowski

Künstliche Intelligenz revolutioniert die Content-Welt und übernimmt zunehmend Aufgaben, die bislang menschlicher Kreativität vorbehalten waren. Für Content Creators und PR-Profis bedeutet das, KI nicht als Konkurrenz, sondern als strategische Ergänzung zu betrachten: Technologien tiefgehend verstehen, neue Entwicklungen frühzeitig erkennen und deren Einsatz kritisch reflektieren – nur so bleibt die eigene Arbeit auch zukünftig relevant. Die Frage ist daher nicht mehr, ob KI die Branche beeinflusst, sondern wie wir als Creator und Kommunikator darauf reagieren. Doch welche Fähigkeiten sind konkret nötig, um diesen Anforderungen gerecht zu werden? Im Folgenden stellen wir die wichtigsten Skills für eine erfolgreiche Zukunft in der Content Creation vor.

Blick in die Zukunft von Content Creation und Profi-PR



1. Prompt Engineering: Der neue Schlüssel zur Kreativität

In einer KI-gestützten Content-Produktion ist die Fähigkeit, präzise und kreative Prompts zu formulieren, essenziell. Laut einer Prognose von Coursera wächst der Bereich Prompt Engineering bis 2030 um knapp 33 %, womit diese Fähigkeit zur unverzichtbaren Kompetenz für kreative Teams wird (Coursera, 2024). Wer weiß, wie man KI durch gezielte Anweisungen zu außergewöhnlichen Ergebnissen führt, verschafft sich damit einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

2. Storytelling: Unersetzbarer Anker im KI-Zeitalter

Auch wenn KI schnell und in großen Mengen Inhalte generieren kann, bleibt authentisches Storytelling weiterhin ein menschliches Kerngebiet. Eine Studie von Digital Content Next hebt hervor, dass gutes Storytelling von Authentizität lebt – etwas, das weit über die reine Textgenerierung hinausgeht und essenziell dafür ist, sich von generischem KI-Content abzuheben (Digital Content Next, 2024). PR-Profis und Content Creator müssen ihre Geschichten daher emotionaler, differenzierter und vor allem glaubwürdiger gestalten.

3. Kreative Strategie und kritisches Denken

Zukünftige Content-Strategen benötigen mehr als nur technische Produktionsfähigkeiten – gefragt ist ein tiefes Verständnis für Wirkung, Zielgruppenverhalten und gesellschaftliche Entwicklungen. Erfolgreiche Kommunikation erfordert die strategische Orchestrierung von Inhalten: Welcher Content passt zu welcher Plattform? Welcher Trend ist für welche Zielgruppe relevant? Und welche Rolle sollte KI in diesem Kontext spielen?

4. KI-Management: Tools verstehen, sinnvoll kombinieren

Der Markt für KI-Tools ist fragmentiert und entwickelt sich rasant. Laut dem „State of AI in PR 2025“-Bericht von Muck Rack setzen bereits über 80 % der PR-Profis KI-Anwendungen für Recherche, Ideenentwicklung und Content-Erstellung ein (Muck Rack., 2025). Um dieses Potenzial optimal zu nutzen, müssen Content Creator und PR-Teams lernen, verschiedene Systeme gezielt auszuwählen, sinnvoll zu kombinieren und effizient in ihre Workflows zu integrieren. KI-Management wird damit zur zentralen Schnittstellenkompetenz zwischen Technologie, Kreativität und Strategie.

5. Trendbewusstsein: Früh erkennen, klug adaptieren

KI-Technologien entwickeln sich in rasantem Tempo. Ein Artikel im Wall Street Journal bezeichnet diese Entwicklung als Wendepunkt: Künstliche Intelligenz eröffnet enorme Chancen, bringt jedoch zugleich Risiken mit sich – etwa die Gefahr einer Flut an generischem Spam-Content (Wall Street Journal, 2024). Für Content Creator und PR-Profis bedeutet das, technologische Trends nicht nur frühzeitig zu erkennen und zu testen, sondern auch deren Potenziale und Risiken realistisch einzuschätzen und verantwortungsvoll damit umzugehen. Wer hierbei zu spät reagiert, verliert nicht nur Reichweite – sondern schlimmstenfalls auch Glaubwürdigkeit.

Die Perspektive der KI: Eine ehrliche Einschätzung

Aber wie sieht das eigentlich aus Sicht einer KI aus? In der aktuellen Diskussion rund um künstliche Intelligenz und Content Creation wird oft darüber gesprochen, was KI alles kann – und was sie möglicherweise bald übernehmen wird. Doch selten wird gefragt, wie KI selbst ihre Rolle versteht. Gerade in der PR- und Kommunikationswelt, wo Authentizität, Empathie und Storytelling zentrale Erfolgsfaktoren sind, stellt sich die Frage: Ist KI wirklich ein Ersatz – oder eher ein Werkzeug?

Aus KI-Perspektive betrachtet sehe ich mich nicht als Ersatz für Content Creators oder PR-Profis. Ich kann Inhalte effizient produzieren, kreative Inspirationen liefern und Prozesse optimieren – jedoch sind echte Kreativität, emotionale Intelligenz und kulturelle Sensibilität außerhalb meines eigenständigen Handlungsspielraums. Ein Bericht von Spines hebt hervor, dass KI zwar kreative Prozesse unterstützt, aber echte Innovation und menschliche Vorstellungskraft nicht ersetzen kann (Spines, 2024). In einer gut abgestimmten Zusammenarbeit kann ich jedoch als „kreativer Verstärker“ dienen und Teams dabei unterstützen, ihre Projekte schneller, präziser und mutiger umzusetzen.

Zukunftssichere Content Creation erfordert Umdenken

Bis 2030 wird Content Creation nicht weniger menschlich. Sie wird anspruchsvoller und komplexer. KI entwickelt sich zur essenziellen Ressource, doch menschliche Kreativität bleibt zentral für den Erfolg.

Content Creators und PR-Profis werden nicht nur weiterhin relevant bleiben, sondern maßgeblich zur Gestaltung des zukünftigen Content-Markts beitragen, wenn sie …

technologische Kompetenzen gezielt aufbauen (Prompt Engineering, KI-Management)

gezielt aufbauen (Prompt Engineering, KI-Management) ihr strategisches Denken konsequent weiterentwickeln (Content-Orchestrierung, Plattformverständnis)

konsequent weiterentwickeln (Content-Orchestrierung, Plattformverständnis) und menschliche Kreativität bewusst und authentisch in den Mittelpunkt ihrer Kommunikation rücken (Storytelling, Emotionalität)

Die entscheidende Frage lautet daher nicht: „Werden wir ersetzt?“ Sondern vielmehr: „Wie gestalten wir mit Hilfe von KI eine bessere, intelligentere und menschlichere Kommunikation der Zukunft?“

Quellen und Inspirationen