Es gibt Neuigkeiten! PR-Fundsachen startet in diesem Semester in eine neue Runde mit neuen Gesichtern. Wir sind #onkomm Studenten der vierten Generation im dritten Semester und haben es zu unserer Aufgabe gemacht, die Digitalisierung in all ihren Facetten zu beleuchten und Privatpersonen, als auch erfahreneren Berufspraktikern näher zu bringen. Hierbei werden wir tatkräftig unterstützt von zwei Dozenten, Thomas Pleil und Katja Eisert.

Wie wir das schaffen wollen? Unsere Lernagentur trägt den vielsagenden Namen „Lernagentur (PR) Content und Digital Experience“ und ihr könnt euch auf eine spannende Bandbreite an Themen freuen. Wir haben drei Teams gebildet, die sich auf unterschiedliche Themen fokussieren werden. In den nächsten Monaten geht es hier nicht nur um neue Trends und Entwicklungen in der Technik, sondern auch darum, wie man diese effektiv nutzen kann – vielleicht kann Technik uns ja auch helfen, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen? Auch im Fokus steht der Tourismus in Zeiten der Digitalisierung, denn wer liebt Reisen nicht und genießt die Urlaubstage am Strand oder entdeckt neue Länder?

Während wir uns bis jetzt vor allem überlegt haben, in welche Richtungen die Beiträge gehen werden, wann wir publizieren und wie wir uns organisieren, planen wir in Zukunft außerdem die Erstellung eines sogenannten „Content Hubs“ mithilfe unseres Partners Content Pepper. Content Hubs sind ebenfalls eine recht neue Innovation und werden im Online Marketing verwendet. Im Prinzip ist das Konzept einfach – Content Hubs dienen in erster Linie dazu, Themengruppen zu bündeln und so besser zugänglich zu machen. In nur wenigen Klicks könnt ihr so alle Veröffentlichungen zu unseren verschiedenen Themen auf einem Blick sehen und so einen perfekten Überblick über unsere Inhalte gewinnen.

Doch wer sind diese Teams genau?

Die Tourismusbranche boomt und ist mit eine der stärksten Branchen Deutschlands. Mit der Digitalisierung des öffentlichen Lebens und weiteren Industrien gerät diese in Zugzwang – vor allem im Bereich des digitalen Marketings. Genau mit dieser Problematik setzen wir uns auseinander. Wir sind #KommOnTour und möchten euch dieses Semester spannende Neuigkeiten zum Thema digitales Marketing auf dem Tourismusmarkt näherbringen. Unsere Blogbeiträge drehen sich rund um Innovationen, erfolgreiche Unternehmenskonzepte und neue Ansätze – unser Hauptziel ist das Aufzeigen von Chancen und Potenzialen, welche die Digitalisierung birgt.

Freut euch vor allem auf Insider-Tipps, Innovationen und kompetentes Fachwissen aus der Branche. Los geht es direkt am Montag, den 12. November.

Wir leben in einer hoch-technologisierten, schnelllebigen und vernetzten Welt. Informationen werden immer zugänglicher, Prozesse transparenter und die Möglichkeiten nehmen zu. Neben den täglich neu entdeckten Innovationen bringt der digitale Wandel allerdings auch große Herausforderungen mit sich, die den Alltag der Menschen bestimmen. Tech for Good geht der Frage auf den Grund, wie Innovationen genutzt werden können, um genau diese zu meistern und die Welt zu verbessern.

Im Kern geht es um Menschen. Menschen, Projekte, Gemeinschaften und Industrien, welche die Kraft der Technik auf vielfältige Weise nutzen, um sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Wandel zu erzielen. „Tech with human kind in mind“ – das ist der Leitspruch der Tech for Good-Community.

Die vierte digitale Revolution verändert die Ansprüche an uns selbst als Konsumenten aber umso mehr an die Unternehmen. Die Technik verändert die Kommunikation, das Konsumentenerlebnis und das allgemeine Leben. Ob Blockchain für einen sicheren Zahlungsverkehr, Drohnen für neue Imagefilme oder Automation für verbesserte Arbeitsprozesse. In jedem Unternehmensbereich findet sich ein anderes Technikthema. Deshalb haben wir es zu unserer Aufgabe bei TechTrends gemacht über die neusten Trends im digitalen Bereich zu informieren und dem ein oder anderen die Augen zu öffnen, wie die neusten Trends den Unternehmen einen effektiven und effizienten Wechsel im Alltag abverlangt.

