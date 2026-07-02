Wasser sparen reicht nicht – warum Deutschland Wasserrecycling endlich ernst nehmen muss

Deutschland, das Land der Dichter, Denker und… Wasserverschwendung?

Okay, ganz so schlimm ist es nicht. Aber wer immer noch denkt, Wasserknappheit sei ein Problem für Länder mit viel Sand und wenig Regen, dem sei gesagt: an Deutschlands Gewässern sind die Folgen schon zu beobachten.

Ein Problem mit großen Folgen (und ziemlich erschreckenden Zahlen)

Stell dir vor, du hebst Geld am Automaten ab, aber der Kontostand ist 25 Milliarden im Minus. Genau das ist in Deutschland mit dem Wasser passiert. Eine Studie des Helmholtz-Zentrums für Geoforschung aus dem März 2026 hat nämlich festgestellt: Ende 2025 fehlten hierzulande rund 25 Milliarden Tonnen Wasser im Vergleich zum üblichen Niveau. Schuld daran sind 18 Prozent weniger Regen als im langjährigen Durchschnitt, plus die gute alte Hitze, die noch mehr verdunsten lässt.

Der Deutsche Wetterdienst bestätigt: 2025 fielen nur 655 Liter Regen pro Quadratmeter, statt der üblichen 789 Liter. Das klingt erstmal abstrakt, ist aber ungefähr so, als würdest du jeden Monat 17 Prozent weniger Gehalt bekommen und trotzdem gleich viel ausgeben.

Und als wäre das nicht genug: In über der Hälfte aller deutschen Landkreise herrscht laut einer BUND-Studie aus 2025 bereits Grundwasserstress. Besonders betroffen sind Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Willkommen in der Dürre, Deutschland.

Das Tückische dabei ist die Verteilung. 2025 regnete es von Februar bis Mai zu wenig, im Juli dann zu viel auf einmal. Das ist weniger ein Problem von zu wenig Wasser als vielmehr eines schlechten Timings. Wasser kommt immer dann, wenn wir es gerade nicht brauchen.

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Wer verbraucht eigentlich wie viel?

Bevor wir uns gegenseitig für zu langes Duschen schuldig sprechen: Der Chemiekonzern BASF verbraucht laut Wasseratlas der Heinrich-Böll-Stiftung 1,3 Milliarden Kubikmeter Wasser pro Jahr. Zum Glück wird das meiste davon als Kühlwasser genutzt und wieder zurückgeführt, aber der Punkt bleibt: Industrie und Landwirtschaft spielen hier eine entscheidend größere Rolle als unser Badezimmer.

Wasserrecycling: Was es ist und was es nicht ist

Wichtig vorab: Wasserrecycling bedeutet nicht, dass dein Duschwasser von gestern heute aus dem Wasserhahn kommt. Das ist rechtlich nicht erlaubt und in der Praxis nicht geplant. Was es stattdessen gibt:

Grauwasserrecycling: Wasser aus Dusche oder Waschmaschine landet nicht im Abfluss, sondern in der Toilettenspülung oder im Garten. Einfach, effektiv, zu selten genutzt.

Regenwassernutzung: Auffangen, was vom Himmel fällt, und damit Blumen gießen, statt Trinkwasser zu verbrauchen.

Industrielle Kreislaufführung: Betriebe filtern ihr Prozesswasser und nutzen es erneut. So landet weniger im Abfluss.

Aufbereitetes Abwasser für die Landwirtschaft: Kläranlagenausfluss wird nochmal gereinigt und auf Felder geleitet. Klingt komisch, funktioniert aber, wenn man es richtig macht.

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Was Deutschland schon tut

In Brandenburg läuft seit 2023 das Forschungsprojekt FLEXITILITY : Dort werden zwölf Hektar Ackerland mit Wasser bewässert, das vorher in einer Kläranlage aufwendig gereinigt und mit UV-Licht hygienisiert wurde. Böden, Grundwasser und Pflanzen werden regelmäßig überprüft, alles im Einklang mit EU-Vorgaben.

Außerdem fördert das Bundesbildungsministerium 13 Verbundprojekte rund um Wasserrecycling und Entsalzung. Deutschland in Forschungslaune, das ist ja schon mal was.

Der rechtliche Rahmen: Die EU macht Tempo

Seit Juni 2023 gilt EU-weit die Verordnung über Mindestanforderungen für die Wasserwiederverwendung, also verbindliche Standards dafür, wann und wie aufbereitetes Abwasser in der Landwirtschaft eingesetzt werden darf.

Das Problem: Zwischen Gesetz und Praxis klafft noch eine ordentliche Lücke. Viele Menschen finden die Idee von recyceltem Wasser instinktiv eklig. Fachleute nennen das den „Yuck-Faktor“. Dazu fehlen Investitionsanreize. Kurz gesagt: Die Rahmenbedingungen sind da, aber die Umsetzung hinkt hinterher.

Kein Allheilmittel, aber auch kein Luxus mehr

Wasserrecycling löst nicht alles. Aufbereitetes Abwasser auf Trinkwasserqualität zu bringen ist energieintensiv und steht damit in einem gewissen Widerspruch zu Klimazielen.

Aber in einer Welt, in der Extremwetterereignisse zunehmen und der Grundwasserspiegel regional sinkt, führt kein Weg daran vorbei, Wasser mehrfach zu nutzen. Der BUND fordert deshalb von der Bundesregierung strengere Regulierung der Grundwasserentnahme, Förderung wassersparender Technologien in der Landwirtschaft und mehr Aufklärung in der Bevölkerung.

Das Fazit? Wasser sparen bleibt wichtig. Aber die Zukunft liegt darin, Wasser smarter zu nutzen. Nicht einmal verwenden und wegschütten, sondern wieder und wieder in den Kreislauf zurückführen.

Deutschland hat das Wissen, die Technologie und inzwischen auch den nötigen Leidensdruck. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Wille, es wirklich durchzuziehen.