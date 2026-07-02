Warum unser Feierabendbier langsam zum Luxusprodukt wird

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Wasserknappheit und steigende Bierpreise

Es gibt zwei Dinge, die Menschen in Deutschland sofort ernst nehmen: Manuel Neuers Teilnahme bei der WM und teureres Bier. Sobald der Preis für die Lieblingsmarke steigt, beginnt die große Ursachenforschung am Küchentisch, woran das ganze liegen kann.

Doch hinter den steigenden Bierpreisen steckt ein viel größeres Problem: WASSERKNAPPHEIT.

Das klingt zunächst seltsam. Schließlich besteht Deutschland nicht gerade aus Sanddünen und Kakteen. Trotzdem warnen Umweltorganisationen und Forschende seit Jahren davor, dass Wasser auch hierzulande knapper wird. Und das betrifft unser Bier direkter, als vielen lieb ist. Denn Bier besteht zu etwa 90 Prozent aus Wasser. Ohne Wasser gibt es keine Gerste, keinen Hopfen und keinen goldenen Schaumrand.

Kurz gesagt:

Ohne Wasser wird aus Bier ein kostbares Gut.

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Zapfprobe

Laut WWF (https://www.wwf.de/themen-projekte/fluesse-seen/wasserverbrauch/wasser-knappheit) gehört Wasserknappheit inzwischen zu den größten globalen Umweltproblemen. Durch den Klimawandel nehmen Hitzewellen und Trockenperioden zu. Gleichzeitig steigt der Wasserverbrauch in Landwirtschaft, Industrie und Haushalten. Besonders kritisch ist die Situation beim Grundwasser. Der BUND (https://www.bund.net/themen/aktuelles/detail-aktuelles/news/grundwasser-in-gefahr-bund-legt-studie-zur-wasserknappheit-vor/) weist darauf hin, dass die Grundwasserspiegel in vielen Regionen sinken. Genau dieses Wasser wird jedoch für die Trinkwasserversorgung und zahlreiche Produktionsprozesse benötigt.

Auch die Bierherstellung ist davon betroffen: Hopfenpflanzen brauchen Wasser. Gerste leidet unter Trockenstress. Je nach Brauerei werden heute meist etwa 3 bis 10 Liter Wasser benötigt, um 1 Liter Bier herzustellen. Moderne, sehr effiziente Brauereien kommen teilweise auf weniger als 3 Liter Wasser pro Liter Bier. Wird Wasser knapper, steigen automatisch die Produktionskosten. Schlechte Ernten verteuern zusätzlich die Rohstoffe. Das Ergebnis landet direkt im Supermarktregal:

Das Feierabendbier kostet mehr.

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Unentdeckte Gefahren

Die steigenden Bierpreise sind dabei nur ein kleines Warnsignal für deutlich größere Probleme.

–> Gefahr für kleine Brauereien

Große Braukonzerne können steigende Kosten oft besser auffangen. Kleine regionale Brauereien dagegen geraten schnell unter Druck. Damit verschwinden nicht nur Unternehmen, sondern auch regionale Traditionen und lokale Bierkultur. Für Deutschland bedeutet das quasi den Untergang…

–> Sinkende Wasserspeicher

Das GFZ (Helmholtz-Zentrum für Geoforschung) (https://www.gfz.de/presse/meldungen/detailansicht/weltwassertag-langfristige-veraenderungen-der-globalen-wasserspeicherung) berichtet von langfristigen Veränderungen der globalen Wasserspeicherung. Viele Regionen verlieren dauerhaft Wasserreserven. Das bedeutet, dass selbst regenreiche Phasen frühere Verluste oft nicht mehr vollständig ausgleichen. Die Erde verhält sich inzwischen wie ein Smartphone-Akku nach fünf Jahren Nutzung… es lädt zwar noch auf, hält aber längst nicht mehr so lange.

–> Konkurrenz um Wasser

Wenn Wasser knapper wird, entsteht Konkurrenz zwischen Landwirtschaft, Industrie und privaten Haushalten. In solchen Situationen wird Bierproduktion vermutlich nicht oberste Priorität haben. Niemand wird in einer Krisensitzung sagen:

„Die Bevölkerung braucht dringend mehr Helles.“ (leider)

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Prävention der Gefahren & Aufklärung

Die gute Nachricht: es gibt Möglichkeiten, Wasserknappheit entgegenzuwirken.

Nachhaltiger Umgang mit Wasser

Unternehmen und Landwirtschaft können Wasser effizienter nutzen. Moderne Bewässerungssysteme, wassersparende Technologien und besserer Bodenschutz helfen dabei, Ressourcen zu schonen.

Verantwortung der Verbraucher

Auch Verbraucher können einen Beitrag leisten, durch bewussten Wasserverbrauch, Unterstützung regionaler Produkte, nachhaltigen Konsum und weniger Verschwendung. Und vielleicht muss man nicht jeden Sommer den Garten behandeln wie einen privaten Golfplatz in Dubai.

Mehr Aufklärung

Viele Menschen nehmen Wasser erst wahr, wenn es plötzlich fehlt oder teuer wird. Genau deshalb eignen sich alltägliche Beispiele wie Bierpreise, um auf Umweltprobleme aufmerksam zu machen. Denn steigende Bierpreise treffen Menschen emotional oft schneller als wissenschaftliche Diagramme.

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Fazit – Prost, aber mit Bedacht

Bier ist in Deutschland mehr als nur ein Getränk. Es gehört zu Festen, Feierabenden, Grillpartys und Kultur. Gerade deshalb zeigt die Entwicklung der Bierpreise so deutlich, wie stark Umweltprobleme inzwischen unseren Alltag beeinflussen. Wasserknappheit ist keine ferne Zukunftsfrage mehr. Sie betrifft Landwirtschaft, Lebensmittelpreise und am Ende sogar das Getränk im Kühlschrank.

Vielleicht steckt darin auch eine wichtige Erkenntnis:

Wenn selbst Bier zum Symbol für Ressourcenknappheit wird, dann ist das Problem längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen.

Der Klimawandel sitzt inzwischen nicht mehr vor der Tür. Er steht bereits an der Bar.

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