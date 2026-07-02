Solange wir über Pools reden, reden wir nicht über Rohre.

Sobald in Deutschland Wasser knapp wird, dauert es selten länger als zwei Tage, bis jemand die Gartenschläuche anprangert. Der Rasensprenger wird zum Sündenbock, der Nachbar mit Pool zur moralischen Katastrophe, und irgendein Politiker erzählt, er dusche jetzt extra kurz. Praktisch – denn solange wir über Badewannen reden, redet kaum jemand über Leitungen.

Die Erzählung vom fahrlässig verschwenderischen Endverbraucher ist vor allem eins: einfach. Sie passt in jede Schlagzeile und gibt das gute Gefühl, dass alle ein bisschen sparen und das Problem halb gelöst ist. Hahn zu, zwei Minuten kürzer duschen, Rasen braun werden lassen – und die Wasserkrise ist weg. Schön wär’s. Ist aber nicht so.

Deutschland geht nicht das Wasser aus – jedenfalls nicht grundsätzlich. Regen und Grundwasser erneuern jährlich enorme Mengen. Das Problem ist die Verteilung: Wann fällt Regen? Wo versickert er? Wie lange bleibt er im Boden? Und vor allem: Wo wird er gebraucht? Der Klimawandel verschiebt die Antworten in die falsche Richtung. Längere Trockenphasen, dann Starkregen, der auf versiegelten Flächen schnell abfließt, statt ins Grundwasser zu sickern. Genau dort fehlt dann Wasser, wenn es gebraucht wird.

Im Rhein-Main-Gebiet merkt man das besonders. Darmstadt etwa liegt in einer Region, in der sinkende Grundwasserstände regelmäßig Thema sind. Viel Trinkwasser kommt aus dem Hessischen Ried, wo sich das Grundwasser langsamer erneuert, seitdem Sommer heißer werden und mehr verdunstet. Das Problem ist real. Nur: Es liegt nicht wirklich am aufblasbaren Familienpool.

Trotzdem tut die Debatte oft so, als hinge alles an der Disziplin der Haushalte. Das ist bequem, weil Appelle billig sind. Ein Aufruf kostet weniger als eine neue Leitung.

Ja, private Haushalte verbrauchen viel Wasser – rund vier Fünftel des öffentlichen Trinkwassers landen in Wohnungen, Häusern und kleinen Betrieben. Wer daraus aber schließt, die Bevölkerung sei hauptverantwortlich für Knappheit, verwechselt Statistik mit Realität. Denn diese Zahl betrifft nur das öffentliche Netz. Die großen Entnahmen in der Industrie tauchen darin oft gar nicht auf.

Kraftwerke bewegen riesige Kühlwassermengen. Chemie, Papier, Metall brauchen Prozesswasser. Vieles läuft heute in Kreisläufen, wird mehrfach genutzt – aus gutem Grund: Wasser sparen spart Geld. Die Industrie hat hier große Fortschritte gemacht. Nicht überall perfekt, aber messbar.

Auch die Landwirtschaft steht gern am Pranger. Bilder von Beregnungsanlagen wirken eben so greifbar wie ein voller Pool. Regional ist Bewässerung wichtig, gerade bei Gemüse, Obst und Sonderkulturen. Gleichzeitig wird längst effizienter bewässert – Tröpfchen, Sensoren, präzise Steuerung. Wasser ist teuer, niemand verschwendet es freiwillig. Aber: Fehlender Regen lässt sich nicht „effizient weg“-bewässern.

Während wir uns an Duschköpfen abarbeiten, verschwindet der eigentliche Hauptdarsteller unter dem Asphalt. Deutschlands Netze verlieren im internationalen Vergleich zwar wenig Wasser – aber auch wenige Prozent sind Millionen Kubikmeter. Leitungen altern, Dichtungen werden porös, Rohre reißen, Druck schwankt. Unspektakulär, aber entscheidend. Meist läuft alles so gut, dass niemand drüber nachdenkt – bis es nicht mehr läuft.

Gerade im Rhein-Main-Gebiet ist das Netz über Jahrzehnte gewachsen: Neues kam dazu, Altes blieb liegen, manches wurde erneuert, anderes wartet noch. Unter einer Straße können Rohre aus völlig unterschiedlichen Baujahren liegen. So etwas baut man nicht an einem Wochenende um. Eine Wasserversorgung zu modernisieren ist wie eine Operation am offenen Herzen einer Stadt.

Vielleicht ist das das Kommunikationsproblem: Ein rostiges Rohr macht keine Schlagzeile. Ein Privatpool schon.

Noch weniger reden wir über die Leitungen in unseren Häusern. Ab dem Hausanschluss endet das Interesse abrupt – dabei beginnt dort oft die eigentliche Verschwendung.

Ein tropfender Hahn verliert über Monate Tausende Liter. Ein defekter Spülkasten noch viel mehr, oft unbemerkt. Alte Rohre in Keller und Wand können jahrelang lecken. Anders als die Versorger prüft kaum jemand privat die Installation – bis Flecken auftauchen oder die Rechnung auffällig hoch ist.

Der sinnvollste Spartipp ist daher banal: Nicht den Nachbarn beobachten, sondern in den eigenen Keller gehen. Armaturen prüfen. Spülkasten testen. Auf den Wasserzähler schauen, wenn niemand Wasser nutzt. Dreht er sich trotzdem, verschwindet irgendwo Trinkwasser – nicht wegen Klimawandel, sondern wegen einer Dichtung für drei Euro.

Das macht die Debatte unbequem. Plötzlich geht es nicht um Moral, sondern um Technik. Nicht um Verzicht, sondern um Wartung. Nicht um Schuld, sondern um Systeme.

Natürlich sollte niemand Wasser verschwenden. Niemand muss den Gehweg abspritzen oder den Pool jedes Wochenende neu füllen. Aber die Idee, die Zukunft der Wasserversorgung entscheide sich zwischen Duschkopf und Rasensprenger, ist so kurz gegriffen wie die Behauptung, die Energiewende hänge davon ab, ob das Handy-Ladegerät in der Steckdose bleibt.

Die Wahrheit ist komplizierter. Sie liegt unter unseren Füßen: in Leitungsnetzen, in sinkenden Grundwasserständen, in Milliarden für Sanierung und in der Frage, wie wir unsere Infrastruktur pflegen. Das passt schlecht auf einen Aufkleber.

Vielleicht reden wir deshalb so gern über Pools.

Denn solange wir über Pools reden, reden wir nicht über Rohre.