SDG 5 in weiter Ferne: Warum der Kampf um weibliche Selbstbestimmung uns alle angeht

Das Jahr 2026 sollte eigentlich ein Meilenstein für die weltweite Gleichstellung sein, doch blickt man auf die globale Realität, ist das Nachhaltigkeitsziel der UN für Geschlechtergerechtigkeit in schmerzhafte Ferne gerückt. Während wir in Europa über Quoten in Vorständen debattieren, wird Frauen in anderen Teilen der Welt das schiere Recht abgesprochen, ein eigenständiger Mensch zu sein. Ein Blick auf die dramatischen Entwicklungen in Afghanistan und dem Sudan zeigt im Vergleich zu Deutschland, wie extrem gespalten unsere Welt beim Thema Bildung und Gleichberechtigung aktuell ist.

Die Hoffnung, die Unterdrückung in Afghanistan könne kein tieferes Niveau mehr erreichen, wurde am 7. Januar 2026 bitter zerschlagen, als ein neues, internes Strafgesetzbuch der Taliban in Kraft trat. Dieses Werk legalisiert die Sklaverei de facto wieder, indem es Menschen in Klassen einteilt und Frauen jegliche Rechtssicherheit entzieht. Es wird davon ausgegangen, dass Ehefrauen darin rechtlich als Sklavinnen oder Dienerinnen definiert werden. Seit Ende 2022 ist Frauen der Zugang zu Universitäten komplett untersagt, und Mädchen dürfen die Schule nur noch bis zur sechsten Klasse besuchen, was einem absoluten Bildungsverbot für eine ganze Generation gleichkommt. Zudem erlaubt das neue Gesetz es Ehemännern ausdrücklich, ihre Frauen körperlich zu züchtigen. Will eine Frau diese häusliche Gewalt anzeigen, darf sie das Gericht nur in Begleitung eines männlichen Vormunds betreten, welcher im Regelfall genau der Ehemann ist, der sie misshandelt hat – eine lückenlose Institutionalisierung der Wehrlosigkeit.

Im Sudan ist es nicht ein ideologisches Regime, das Frauen systematisch entrechtet, sondern ein verheerender Bürgerkrieg. Seit dem Ausbruch der Kämpfe zwischen der sudanesischen Armee und den paramilitärischen Kräften erleben Frauen und Mädchen eine humanitäre Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes. Das Bildungssystem ist durch den Krieg flächendeckend kollabiert, und Millionen Frauen befinden sich auf der Flucht, wodurch an einen geordneten Schulunterricht nicht zu denken ist. Schlimmer noch dokumentieren aktuelle Berichte von Ärzte ohne Grenzen aus dem Frühjahr 2026, dass systematische Vergewaltigungen, Entführungen und Folter gezielt als Kriegswaffe zur Demütigung und Kontrolle eingesetzt werden. Frauen werden beim alltäglichen Überlebenskampf, etwa beim Holzsammeln außerhalb der Flüchtlingscamps, abgefangen und attackiert.

Der Vergleich mit Deutschland wirkt wie der Sprung in ein anderes Universum, da hier die Gleichberechtigung im Grundgesetz verankert ist. Der Zugang zu Schule und Hochschule ist völlig unabhängig vom Geschlecht, und Frauen stellen inzwischen die Mehrheit der Abiturientinnen sowie rund die Hälfte der Studierenden. Frauen entscheiden hier eigenständig über ihr Leben, ihren Beruf und ihre Finanzen, während häusliche Gewalt konsequent strafrechtlich verfolgt wird. Zwar gibt es auch in Deutschland noch strukturelle Baustellen wie die Lohnlücke oder den ungleichen Anteil bei der unbezahlten Sorgearbeit, doch geschieht dies auf einem fundamental sicheren, rechtsstaatlichen Fundament.

Wenn Frauenrechte in Afghanistan ausgelöscht und im Sudan als Kriegswaffe missbraucht werden, ist das kein rein regionales Problem. Menschenrechte sind unteilbar, und wo sie für Frauen abgeschafft werden, gerät das moralische Fundament der gesamten Weltgemeinschaft ins Wanken. Die extreme Ungleichheit zeigt, dass Freiheit und Bildung keine Selbstverständlichkeiten sind, sondern jeden Tag aufs Neue verteidigt werden müssen. Das Wegsehen der internationalen Gemeinschaft signalisiert Tätern weltweit Straffreiheit, weshalb globale Solidarität und politische Ächtung eine Pflicht für uns alle sind.

Quellen: