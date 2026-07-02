Deutschlands Züge, wie immer zu spät.

„Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund jahrzehntelanger Übernutzung und zunehmender Trockenheit verzögert sich die Wasserversorgung um unbestimmte Zeit.“ Klingt absurd. Eine Durchsage, die man eher im Katastrophenfilm erwarten würde als am Gleis 7 in Kassel-Wilhelmshöhe. Und trotzdem beschreibt sie ziemlich genau das Problem. Denn die Deutsche Bahn hat ein bemerkenswertes Talent: Jahrzehntelang läuft etwas gerade noch gut genug, damit niemand in Panik gerät. Dann häufen sich die Probleme. Mal fällt eine Weiche aus, mal eine Strecke, mal das komplette Vertrauen der Fahrgäste. Und plötzlich stellt sich heraus, dass Infrastruktur leider keine magische Angelegenheit ist, die sich von selbst erhält.

Überraschung.

Die meisten Deutschen kennen dieses Gefühl. Man sitzt im Zug, blickt auf die Anzeige mit den inzwischen traditionellen +35 Minuten Verspätung und fragt sich: Wann hätte man eigentlich merken müssen, dass das hier nicht ewig gutgeht? Die ehrliche Antwort lautet: Vor etwa zwanzig Jahren.

Genau deshalb ist die Deutsche Bahn eine erstaunlich gute Metapher für ein anderes Problem, das gerade entsteht. Nur redet darüber kaum jemand. Denn im Gegensatz zu den Zügen kommt das Wasser noch pünktlich an. Du drehst den Hahn auf. Es läuft. Also gehen wir davon aus, dass das auch in Zukunft so bleibt, genau wie man früher davon ausging, dass die Bahn schon irgendwie fahren wird.

Das Gefährliche an Infrastruktur ist nicht, dass sie kaputtgeht. Das Gefährliche ist, dass sie lange funktioniert, während sie kaputtgeht.

Die Erde ist zu 71 Prozent von Wasser bedeckt, was erstmal nach einer ziemlich komfortablen Ausgangslage klingt. Das Problem ist nur, dass fast alles davon Salzwasser ist. Von dem kleinen Rest steckt der größte Teil in Gletschern und Eiskappen fest. Für uns bleiben am Ende weniger als ein Prozent übrig, also genau das Wasser in Flüssen, Seen und Grundwasser, von dem unsere gesamte Trinkwasserversorgung abhängt.

Und genau dort wird es langsam eng. Ende 2025 fehlten Deutschland laut dem Helmholtz-Zentrum für Geoforschung rund 25 Milliarden Tonnen Wasser im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt. Der Deutsche Wetterdienst registrierte für 2025 rund 17 Prozent weniger Niederschlag als normalerweise.

Das eigentliche Problem liegt dabei nicht an ausgetrockneten Flüssen oder Sylt, wo die Nordsee jedes Jahr ein Stück Küste mitnimmt. Es liegt unspektakulärer unter unseren Füßen. Grundwasser funktioniert wie das Konto einer WG: Solange mehr reinkommt als ausgegeben wird, denkt niemand darüber nach. Problematisch wird es erst, wenn man dauerhaft von den Rücklagen lebt. Genau das passiert gerade, in 201 von 401 deutschen Landkreisen herrscht messbarer Grundwasserstress. Die Hälfte des Landes. Nicht irgendwo in der Zukunft. Jetzt.

An dieser Stelle landet die Diskussion meistens bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Kürzer duschen, Wasserhahn zudrehen, Rasen nicht sprengen. Das ist alles sinnvoll, aber ungefähr so, als würde man die Probleme der Deutschen Bahn lösen wollen, indem Fahrgäste ihre Sitzplätze besonders ordentlich verlassen.

Haushalte machen rund acht Prozent des deutschen Wasserbedarfs aus. Die Landwirtschaft verbraucht weltweit etwa 70 Prozent des gesamten Süßwassers. Allein BASF nutzt laut Wasseratlas 2025 rund 1,3 Milliarden Kubikmeter Wasser pro Jahr. Und dann ist da noch ein Verbraucher, über den kaum gesprochen wird: Künstliche Intelligenz. Bei einer Konversation mit zehn bis zwanzig Nachrichten verbrauchen KI-Rechenzentren laut Forschenden der University of California bereits 15 bis 20 Liter Kühlwasser, ein voller Putzeimer, für ein Gespräch mit einer Maschine.

Wasser ist keine Umweltfrage am Rand. Wasser ist die Grundlage des gesamten Systems.

87 Prozent der Deutschen finden laut Wasseratlas 2025, wir sollten sorgsamer mit Wasser umgehen. Gleichzeitig nannten nur 2 Prozent die Wasserkrise als dringendstes gesellschaftliches Problem. Das ist nicht Ignoranz, das ist die Psychologie der schleichenden Krise. Fachleute nennen es Creeping Normalcy: die Unfähigkeit, langsame Veränderungen als Bedrohung wahrzunehmen, weil jeder einzelne Schritt zu klein wirkt, um zu alarmieren. Wenn morgen das WLAN an Universitäten ausfällt, herrscht innerhalb von zehn Minuten Ausnahmezustand. Wenn Grundwasserspiegel über Jahre sinken, passiert erstaunlich wenig.

Die Krise kommt nicht mit Blaulicht. Sie kommt in Zentimetern, Jahr für Jahr, fast unbemerkt.

Vielleicht sollten wir deshalb anfangen, über Wasser so nachzudenken, wie wir über Infrastruktur denken sollten, aber offensichtlich nicht tun. Denn anders als ein verspäteter ICE lässt sich fehlendes Grundwasser nicht einfach im nächsten Fahrplan nachholen. Wenn wir erst reagieren, wenn die Reserven wirklich knapp werden, könnte uns dieselbe Erkenntnis treffen, die viele Bahnreisende längst gemacht haben:

Jahrzehntelang zu warten macht die Reparatur selten günstiger.

Quellen: Helmholtz-Zentrum für Geoforschung (März 2026) · Deutscher Wetterdienst (Dez. 2025) · BUND / ISOE: „Grundwasserstress in Deutschland“ (Juni 2025) · Heinrich-Böll-Stiftung: Wasseratlas 2025 · Li et al., University of California Riverside (2023) · Microsoft Sustainability Report 2024