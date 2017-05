Daniel Keppel

Wie versprochen präsentieren wir euch in unserer Minirubrik an jedem Abend einen kleinen Überblick über unseren Tag auf der re:publica.

Twitter

Es wurde fleißig aus den unten stehenden Sessions getwittert. Kostprobe gefällig? Alles was unsere Redakteure sonst noch privat von der re:publica twittern, findet ihr unter #onkomm und #rp17.

Für das Internet im ZDF Fernsehrat

Komm mir bloß nicht mit Fakten. Die Tinderisierung der Welt.

Nein!Wir müssen das Bewusstsein schaffen uns außerhalb der Blase informieren zu wollen. Genau das müssen wir auch den „Laien“ mitgeben #rp17 — PR-Fundsachen (@PRFundsachen) 8. Mai 2017

Snapchat

Unser Snapchat-Team stellte sich heute beim Oh-Snap-Meetup vor. Für weitere Einblicke folgt uns unter unserem Account pr-fundsachen.

Instagram

Visuelle Eindrücke gab es auf dem Instagram-Account des Mediencampus der Hochschule Darmstadt.

Facebook

Jeden Tag live um 16:30. Heute erste Eindrücke, morgen mehr!





Thanks goes to #rp17.

Livestreams @ https://re-publica.com/en/17/news/republica-2017-live-streaming