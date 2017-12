Nachahmung, Werbung, Qualität: Diese Woche im DRILLLINK

Lea Matusiak

Hier drei Beiträge, die uns Studierenden im News-Overload der letzten Woche besonders aufgefallen sind.

I. Nachahmung. Mit oder ohne Augenzwinkern nährt sich auch die PR-Branche vom Black Friday.

Dass nach eigenen Regeln (aber ohne Blinzeln) gespielt werden kann, beantwortete die PR-Agentur Straub & Straub im Beitrag auf pr-journal.de, der einen kleinen Einblick in die Absichten des Agenturchefs gibt.

II. Werbung. Facebook verschärft Vorgaben.

Diskriminierende Werbungsstreuung soll nun der Vergangenheit angehören. Facebook versprach Verbesserungen und Verschärfungen bei ihren Vorgaben. Meedia.de stellt in einem kurzen Beitrag vor, was vorgefallen ist. Wir können gespannt sein, wann die Umsetzung von Facebook in welchen Ausmaßen realisiert wird.

III. Qualität. Glaubwürdigkeit erfordert Transparenz.

Im Interview mit horizont.net spricht Peter Frey, Chefredakteur des ZDF, darüber, warum eine ehrliche Berichterstattung für die Medien eine entscheidende Rolle spielt.