Lasse Häufglöckner

Ein letztes Mal dem News-Overload entkommen? Mit uns kein Problem. Für unser Team ist das heute die letzte Veröffentlichung. Doch eine Fortsetzung folgt… vielleicht von unseren Nachfolgern.

Was wir dieses Semester gelernt und umgesetzt haben, erfahrt ihr in den nächsten Tagen in unserem Abschiedsartikel.

I. Fake. Wenn der Schein trügt.

Was ist echt in Social Media und was nicht? Bots sind keine Seltenheit mehr und können bewusst eingesetzt werden, um zum Beispiel Follower zu generieren oder die öffentliche Meinung zu beeinflussen… Mehr gibt es von der New York Times.

II. Influencer. Aus aktuellem Anlass.

Dass nicht jedes Unternehmen Influencermarketing richtig umsetzt, haben wir schon häufig gesehen. Welche Fragen man sich vorab stellen muss und wie eine gute Planung aussieht lässt sich auf pr-blogger in Erfahrung bringen.

III. Abgehört. Smart Speaker sind die Zukunft.

“Audio ist der Text der mobilen Generation“, meint Michael Bröcker von der Rheinischen Post. Wie einige Firmen Audio für sich nutzen und welche Möglichkeiten zukünftig bestehen, hat Marvin Schade festgehalten.