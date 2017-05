Der Catcontent ist tot, lang lebe der Dogcontent!

Liliane Brähler

Jüngst hat der ADC für seinen Wettbewerb mit Katzenbildern geworben und das richtig gut. Sogar auf das Titelblatt der Horizont haben sie es geschafft. Catcontent ist der Hype im Internet. Schon immer eigentlich. Katzen sind süß und die perfekten Hauptdarsteller für noch süßere Videos. Aber das Internet durchläuft kontinuierlich einen Prozess, das heißt, es muss sich weiterentwickeln. Einen winzigen Beitrag wollen auch wir dazu leisten.

Von Content zu Inhalten

Wir finden: Die User brauchen Dogcontent. Und damit meine ich nicht nur Hundebabies, die mit Menschenbabies kuscheln, nein damit meine ich Inhalte. Richtig gute Inhalte. Und diese kommen aus Darmstadt. Bobbymedia, die Agentur gegründet von aufstrebenden Studierenden, bricht die traditionellen Wege einer Social-Media-Strategie auf. Denn genau betrachtet gibt es für Unternehmen nicht mehr nur die eine Strategie, sie setzt sich aus vielen kleinen Strategien zusammen. Die Anzahl von Kanälen steigt, Influenzermarketing bekommt eine völlig neue Bedeutung und dann gibt’s da auch noch Virtual Reality und so vieles anderes mehr. Da müssen die Kompetenzen der Agenturen immer breiter sein und vor allem für den Kunden eingesetzt werden können.

Wer hat also bessere Kompetenzen als Studierende, die direkt die Theorie in die Praxis umsetzen, erste Berufserfahrungen mit sich bringen und sich darüber hinaus zu den Digital Natives zählen? Nicht viele. Und on top dazu: Hinter Bobbymedia steht ein echter Hund, unschwer zu erraten, mit dem Namen Bobby. Wir möchten in diesem Semester unseren Kunden helfen, ihre Social-Media-Strategie als Erlebnis zu sehen, mit den vielen Möglichkeiten, die die Kommunikation vor allem die Onlinekommunikation zu bieten hat.

Lernen, Verstehen, Umsetzen

Die Agentur ist im Lernprozess, so wie es auch die Studierenden in der Lernagentur sind. Strukturen und Möglichkeiten in der Onlinekommunikation müssen nicht nur erlernt und verstanden, sondern müssen auch umgesetzt werden. Natürlich können wir hier auf die “Schnauze” fliegen, jedoch müssen wir lernen, auch wieder aufzustehen. Und das macht die Lernagentur aus: Das Ausprobieren von Möglichkeiten. Profis sind wir und Bobbymedia noch nicht, können jedoch mit frischen Ideen und jugendlichem Optimismus punkten. Besonders in dieser Lernagentur probieren wir uns dieses Semester mit Low Budget-Social Media Strategien aus: Mit einer Aufmerksamkeitskampagne zum Thema Bewertungsgesellschaft im Auftrag der Evangelischen Frauen, einem Festival rund um den Science Fiction-Autoren Stanislaw Lem in Darmstadt oder der Markteinführung von so genannter 3D-Puzzles. Wir werden berichten, wie sich die Social Media-Strategien entwickelt haben; und sollten diese nicht fruchten, haben wir immer noch Bobby, der uns aufmuntert!

Update vom 10.05.2016

In den Kommentaren kam der Vorwurf, das Logo mit dem süßen Hund wäre nicht von uns.

Leider müssen wir eingestehen, dass ein Mitglied des Teams hier nicht genug Zeit investiert hat und das Logo tatsächlich einer bereits bestehenden CI entstammt. Wir möchten uns in aller Form für diesen Fehler entschuldigen und gleichzeitig klarstellen, dass uns Ethik im Web eines der höchsten Güter ist. Daher ist uns dieser Fauxpas höchstgradig peinlich und wird uns sicherlich eine Lehre sein.

Übrigens: Das Ganze wird außer hier bei der Projektvorstellung intern bei uns im Studiengang verwendet, und zwar im Rahmen der Lehrveranstaltung “Lernagentur” – eine echte Agentur “Bobbymedia” ist im Moment nicht vorgesehen.