Datenschutz, Skepsis, Glaskugel: Diese Woche im DRILLLINK

Jennifer Kronberger

Diese Themen haben uns in der vergangenen Woche beschäftigt:

I. Datenschutz. Was macht Mark Zuckerberg wirklich mit unseren Daten?

Worauf das aktuelle Statement zu möglichen Datenschutzverletzungen von Facebook beruht und was dazu im Mittepunkt steht, wird auf horizont.de kurz zusammengefasst.

II. Skepsis. Kommunikationsbranche verliert an Glaubwürdigkeit.

Ein Viertel aller Deutschen halten von Unternehmen herausgegebene Informationen für unglaubwürdig. Das Vertrauen in Unternehmen sank in den letzten Jahren dramatisch. Befindet sich die PR-Branche in einer Krise?

III. Glaskugel. Digitaler Fortschritt werde nie wieder so langsam sein, wie heute.

Das Sachjournal wagt den Blick in die Zukunft und versteht sich, Deutschland mit einem mutmachenden Lächeln zu taxieren. Gleichzeitig wird auch von der Kehrseite der Medaille gesprochen.