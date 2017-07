cosca17 – Interessante Zahlen rund um das Content Strategy Camp

Alex Grams

Die fünfte Auflage des Content Strategy Camps (#cosca17) am Mediencampus in Dieburg ist seit wenigen Tagen beendet. Was den vielen Teilnehmern bleibt, sind spannende Eindrücke aus den zahlreichen Vorträgen und Diskussionen. In den folgenden Wochen möchten die PR-Fundsachen einige spannende Sessions in die Berichterstattung aufnehmen und deren Inhalte reflektieren und konkretisieren. Bevor wir jedoch inhaltlich starten, haben wir interessante Zahlen und Statistiken parat. Mit freundlicher Unterstützung von Brandwatch war es uns möglich die Twitter-Aktivitäten der Community live einzusehen und perfekt zu visualisieren.

Dass Twitter der Hauptkanal der Community war, ist keine Überraschung. Mehr als 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer twitterten sich teilweise in die deutschen Twitter-Trends (siehe Grafik). Am Ende des #cosca17 waren es mehr als 2600 Tweets, die den Hashtag #cosca17 beinhalteten. Den größten Peak gab es am Freitag, 23.06.17, mit 1820 Erwähnungen.

Die spannendsten Statistiken

Top Tweets der Community



Hashtags und Top Tweeter



Tl;dr – Zusammenfassung der #cosca17 Statistiken



Das Team der PR-Fundsachen möchte nochmal einen besonderen Dank an Brandwatch ausrichten, die für die Statistiken verantwortlich waren. Ebenso möchten wir der Community für spannende Tage am Mediencampus danken. Gerne würden wir eure Meinungen über unsere Berichterstattung vor Ort erfahren. Wenn ihr Interesse habt, dann nehmt bitte an unserer kurzen Umfrage teil. Es dauert nur wenige Minuten und hilft uns sehr weiter. Vielen Dank.