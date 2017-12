Jennifer Kronberger

Diese Themen haben uns in der vergangenen Woche beschäftigt.

I. Angst. Warum es nicht allein auf guten Content ankommt.

Klaus Eck erzählt in seinem Interview mit wirtschaftsforum.de, worauf es bei der Content Produktion ankommt und warum die meisten mittelständischen Unternehmen Angst vor der Digitalisierung haben.

II. Social. Ist “gute” Werbung wirklich gut fürs Geschäft?

“Tue Gutes und mache es zum Teil deiner Marke”, so spricht Johannes Schöpfer bei horizont.net über das Thema Social Campaigning und zeigt auf, dass auch im sozialen Bereich die finanzielle Seite betrachtet werden müsste.

III. Industrie 4.0. Wenn Menschen mit Maschinen sprechen.

“Alexa, was gibt es denn für Nachrichten heute morgen?” Nein, kein Gesprächsfetzen am Frühstückstisch, sondern eine Frage an den ganz persönlichen elektronischen Assistenten. Wie das Internet der Dinge die Kommunikation verändert, erklärt Michael Schmidtke auf pressesprecher.com.